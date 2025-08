Bettarini smentisce il suo ritorno al Grande Fratello

Nel mondo del gossip, le relazioni passate continuano a riaccendere l’interesse del pubblico, e quella tra Stefano Bettarini e Simona Ventura non fa eccezione. L’ex calciatore e l’ex moglie hanno vissuto insieme una storia intensa, culminata in un matrimonio tumultuoso e una separazione che ha lasciato il segno.

Recentemente, il settimanale Nuovo ha fatto circolare la voce che Bettarini sarebbe stato contattato per diventare inviato nella nuova edizione del Grande Fratello, che sarà condotta da Simona Ventura. Un’idea che sembrava promettente, ma che è stata subito smentita dallo stesso Bettarini attraverso un post su Instagram, dove ha sottolineato l’importanza di non sprecare il suo tempo dietro alle voci infondate, augurando un “buon vento”.

La storia tra Bettarini e il reality risale a qualche anno fa: il suo primo ingresso nella Casa risale al 2016 e il secondo nel 2022, ma quest’ultimo tentativo si è concluso prematuramente con la sua squalifica. È un episodio che lo ha amareggiato, rendendo tesi i rapporti con Mediaset e con Alfonso Signorini.

Nel frattempo, Simona Ventura ha intrapreso un nuovo capitolo della sua vita con Giovanni Terzi, trovando nuovo slancio in TV. L’ipotesi di riunire i due ex coniugi nel cast del Grande Fratello è rimasta solo tale, visto che Bettarini ha optato per un allontanamento definitivo da quella realtà. Oggi vive serenamente in Toscana con la compagna Nicoletta Larini, dedicandosi a progetti fuori dal piccolo schermo.