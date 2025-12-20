Bettarini e Larini, coppia in crisi su nozze e figli in Italia

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono stati ospiti a Verissimo e hanno parlato della loro relazione sentimentale, che dura da nove anni. Lui ha 53 anni, lei 31. In passato, Bettarini è stato sposato con Simona Ventura, con cui ha avuto due figli. La conduttrice Silvia Toffanin ha chiesto alla coppia se ci sono progetti di nozze o di famiglia. Bettarini ha risposto che dopo quasi un decennio di relazione è normale iniziare a pensare al matrimonio, ma la sua compagna ha detto di non aver mai discusso di questo argomento con lui.

La conduttrice ha anche chiesto se i due hanno intenzione di diventare genitori. Bettarini ha scherzato dicendo di avere già tre cuccioli di cane, mentre Nicoletta Larini si è fatta seria e ha rivelato di pensare alla maternità, anche se non ne ha mai parlato apertamente con il suo compagno. Bettarini ha aggiunto che l’idea di diventare nonno lo fa esitare, poiché non si vede in quel ruolo.

Durante l’intervista, la conduttrice non ha fatto alcuna domanda su Alfonso Signorini, con cui Bettarini non è in buoni rapporti da tempo. Bettarini ha criticato apertamente Signorini sui social e alcuni speravano in una domanda su questo argomento, ma la conduttrice non ha affrontato l’argomento.