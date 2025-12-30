12.9 C
Bettarini contro Signorini in Italia

Stefano Bettarini ha commentato la scelta di Alfonso Signorini di autosospendersi da Mediaset. L’ex conduttore del Grande Fratello Vip ha deciso di prendersi una pausa dopo la bufera scatenata dalle esternazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo. Bettarini non ha avuto parole carine per Signorini, con cui non corre buon sangue.

I loro rapporti si sono deteriorati quando Bettarini fu espulso dal GF Vip per un caso di bestemmia e Signorini lo rimproverò duramente. Recentemente, Bettarini ha ripubblicato il video del rimprovero di Signorini su Instagram, utilizzandolo contro di lui. Ha anche condiviso il comunicato di Mediaset che accetta l’autosospensione di Signorini e annuncia verifiche per comprendere se il conduttore abbia rispettato il codice etico aziendale.

Anche un altro ex concorrente del Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano, sta conducendo una campagna social contro Signorini. Veneziano ha pubblicato una storia Instagram con la grafica del Grande Fratello riservata ai concorrenti eliminati, inserendovi il volto del giornalista.

Si attende di capire quale sarà il futuro del Grande Fratello Vip, la cui partenza è prevista per marzo. Signorini non sarà più al timone e i nomi più quotati per la sostituzione sono quelli di Ilary Blasi e Michelle Hunziker, anche se nulla è stato deciso ufficialmente. Non è escluso che il reality possa essere messo in stand by e rimpiazzato con un altro prodotto.

