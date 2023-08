Beto lascia il Fantacalcio, è un giocatore dell'Everton

Beto è un nuovo calciatore dell’Everton. L’attaccante lascia quindi l’Udinese e il Fantacalcio per trasferirsi in Premier League dopo aver fatto molto bene in Serie A. Ecco il comunicato ufficiale del club friulano:

“Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Everton FC il diritto alla prestazioni sportive di Beto.

L’attaccante portoghese lascia l’Udinese dopo aver segnato 22 gol in 65 partite disputate in maglia bianconera.

Da parte di tutto il club il ringraziamento a Beto per l’impegno e le qualità tecniche ed umane sempre messe a disposizione del nostro club in cui ha compiuto il percorso di crescita che gli ha permesso di consacrarsi ai massimi livelli.

Grazie mille e in bocca al lupo Beto!”

In casa Udinese va studiata la situazione in attacco considerando l’addio di Beto. Con l’uscita della punta di diamante del reparto avanzato di mister Sottil, l’allenatore friulano deve ridisegnare la propria squadra. Contro la Salernitana, nel turno di Serie A ormai alle porte, dovrebbero scendere in campo Thauvin (che a questo punto diventa il rigorista dei bianconeri), insieme a Lucca che dovrebbe avere sempre più spazio anche in ottica Fantacalcio.

Occhio, però, anche al possibile arrivo di Origi dal Milan: si tratterebbe di un colpo molto interessante in vista dell’asta.

Fantacalcio.it per Adnkronos