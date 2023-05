Bethyall Mutande M Slip da Donna Slip a Vita Bassa Senza Cuciture Mutandine morbide e Traspiranti Slip Elasticizzati Mutande Cotone Brasiliana Senza Cuciture

Mutande M Slip da donna Slip a vita bassa senza cuciture Mutandine morbide e traspiranti Slip elasticizzati Mutande Cotone Brasiliana Senza Cuciture

Trova e sviluppare costantemente l’intimo più comodo per le donne La migliore compagnia di protezione ed esperienza per le donne che Ama te stesso ama gli altri Mutandine da donna Materiale 95% cotone pettinato 5% elastan. Foderato con cavallo cotone in colori per un comfort e vestibilità traspirante. Morbido senza sbiadimento del colore. Elastico e delicato sulla pelle. cedimento, legame e pelucchi. Ascoltiamo voce e perfezioniamo ogni minimo dettaglio per garantire vestibilità e comfort di qualità. Ci sforziamo di rendere ogni pezzo di mutandine di pizzo più comodo e più duraturo. La biancheria intima in cotone per donna ha una permeabilità fine che ti mantiene e asciutto il giorno. Etichette senza tag, cinture di cotone in pizzo che non scivolano e tessuti ultra morbidi, non sbiadiscono, non pelucchi, mantengono la del tuo corpo e la biancheria intima liscia non ti dimenticherai affatto di indossare le mutandine. Mutande senza cavalcatura con cavallo a doppio per una protezione, traspiranti e traspiranti biancheria intima da donna perfetta per tutti i giorni. Perfetto per sotto gli abiti jeans e leggings a vita alta Cavallo a doppio per protezione e comfort Slip a doppio sul cavallo Traspirante. Design a taglio basso per attrito scomodo Aperture per le gambe a prova di legatura Le aperture per le gambe senza guida in con materiale in cotone pettinato ti fanno sentire a tuo agio. La copertura completa della schiena offre una sensazione levigante. pilling Nessun legame Nessuna linea delle mutandine Non troppo stretta ma Non allentata

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 12 marzo 2023Produttore ‏ : ‎ BethyallASIN ‏ : ‎ B0BY6R46Z1Riferimento produttore ‏ : ‎ 0BUwNOq3Categoria ‏ : ‎ Donna

95% Cotone, 5% Spandex

Poliammide

Lavatrice

NO MUFFIN TOP LACE PANTIES Mutandine Bikini In Cotone Tagliato Presentano Un Design A Taglio , Mantengono La Massima Elasticità Delle Mutandine Per Le Donne. Usa Ampio Spandex E Ampia Cintura In Pizzo Per Più Elastico E Delicato Sulla Pelle, No Muffin Top, No Ride Up, No Roll Down

VARIETÀ DI COLORI FACILE DA ABBINARE OGNI GIORNO L’intimo Da Donna In Cotone Ti Darà Più Colori Per L’uso Quotidiano. Facile Abbinamento Per Te Vestiti Di Colore Diverso. Assicurati Di Indossare Questi Slip Di Cotone Sotto Un Vestito Destinato Al Lavoro, All’happy Hour, Alla Vita Notturna, All’appuntamento Notturno O Persino All’abbigliamento Da Salotto, Ti Verrà Fornito Un Comfort Duraturo Per Il Giorno

10,19 €