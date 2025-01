BETH HART: Tre Concerti Imperdibili in Italia [Dettagli e Biglietti]

Beth Hart tornerà in Italia con tre concerti live nel 2025, esibendosi al Pistoia Blues Festival, al Gran Teatro Geox di Padova e all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il suo undicesimo album in studio, “You Still Got Me,” sarà pubblicato il 25 ottobre 2024 e include collaborazioni con artisti noti come Eric Gales e Slash dei Guns N’ Roses. Questo lavoro rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera, già consolidata con precedenti album come “A Tribute To Led Zeppelin” (2022) e “War In My Mind” (2019), che l’hanno portata al vertice delle classifiche in Europa e oltre.

Beth Hart ha guadagnato la reputazione di artista eccezionale dal vivo, esibendosi in alcuni dei luoghi più prestigiosi, come il Ryman Auditorium di Nashville, il Ziggo Dome di Amsterdam e la Royal Albert Hall di Londra. Le sue performance riescono sempre a emozionare il pubblico, grazie a un talento vocale ineguagliabile. Con sei prime posizioni nella Billboard Blues Chart e oltre 600 milioni di streaming, la cantante è diventata un’icona nella scena blues rock contemporanea, collaborando con nomi illustri come Joe Bonamassa.

Le date degli eventi sono: Venerdì 27 Giugno 2025 a Pistoia, Mercoledì 19 Novembre 2025 a Padova e Venerdì 21 Novembre 2025 a Roma. Per acquistare i biglietti e ulteriori informazioni, è possibile consultare le piattaforme online. Beth Hart si conferma quindi un riferimento imprescindibile per gli amanti della musica blues e rock.