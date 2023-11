Bestemmie nei vecchi tweet di una cantante di Amici: lei dà una spiegazione

La cantante di Amici 23, Mew, poche ore fa si è accorta che negli ultimi giorni alcuni suoi vecchi tweet sono tornati a essere virali a causa del contenuto pubblicato. Nel dettaglio alcune bestemmie.

“Buonasera a tutti” – ha esordito Mew – “Volevo scusarmi pubblicamente per le cose che trovate nel mio profilo Twitter. Giuro che sono una brava persona. Sono solamente veneta“. Una risposta che è molto piaciuta al suo fidanzato Matthew che le ha risposto: “Dark pop!“.

Buonasera a tutti volevo scusarmi pubblicamente per le cose che trovate nel mio profilo Twitter giuro che sono una brava persona. Sono solamente veneta — ʍew🩸 (@valeturc) November 22, 2023

Dark pop 🤙🏼 — Matteo Rota (@Matthew17_10) November 22, 2023

Ovviamente nessuno si scandalizza per delle bestemmie, quindi – per correttezza – vi pubblico anche i tweet incriminati. Nel primo Mew si è lamentata del ciclo mestruale il giorno di ferragosto; nel secondo ha dato un consiglio a tutti; mentre nel terzo si è lamentata di chi prendeva con superficialità il suo lavoro in spiaggia.

Restando in tema di Mew, vi segnalo che nel quotidiano di ieri ha ricevuto “una lettera piena d’amore da parte del suo amico a quattro zampe”.