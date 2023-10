Bestemmia nella notte al GF? Concorrente accusato e a rischio squalifica

Subito dopo l’annuncio del ritiro di Heidi Baci, i concorrenti del Grande Fratello hanno commentato le esternazioni del padre della ragazza. Paolo Masella mentre stava parlando con Alex Schwazer e Ciro Petrone ha detto: “Non è stato bello, io fossi in lui mi farei delle domande. Oh, ma non lo vedi che hai fatto porco di… cioè io padre che faccio questo con mia figlia, ho fallito allora“. Ascoltando bene il video che circola on line sembra proprio che manchi una ‘o’ e che quindi Paolo abbia detto solo ‘di’ e non Dio. Questo basterà per non considerarla una bestemmia ed eviragli quindi la squalifica?



Se il Grande Fratello riterrà quella di Paolo una bestemmia, l’espolsione sarà certa. Nel 2021 infatti il regolamento per le squalifiche è cambiato, ma nulla è mutato sulle espressioni blasfeme. Lo stesso Alfonso Signorini nella sesta edizione del GF Vip ha dichiarato: “C’è necessità di cambiare un po’ ed essere più morbidi, soprattutto per quanto riguarda il politically correct. Infatti da ora in poi ogni situazione verrà valutata attentamente e singolarmente. Ci sarà attenzione per l’intenzione, più che per la parola. Resteranno comunque punite tutte le bestemmie, questo non cambia“.

– Heidi abbandona la casa – il macellaio ha bestemmiato

– in casa sono tutti in lacrime

– Samira vs Beatrice

– i nuovi confusi La mezz’ora più caotica di sempre dopo una diretta#grandefratello — ᴍʀ. (@freetwoforce) October 17, 2023

IL MACELLAIO HA APPENA BESTEMMIATO #grandefratello — Soqquadro (@gicarestik2) October 16, 2023

Bestemmia al GF? Le accuse sui social.

Sono moltissimi i tweet di telespettatori che hanno accusato Paolo di aver bestemmiato: “Ragazzi io ho appena sentito Paolo che bestemmiava. Stava parlando con Ciro e Alex e gli è sfuggito un bel PD”. “Il macellaio sembra abbia bestemmiato. Espulsione obbligata secondo le regole del GF. Per chi ha fatto star male Madre Beatrice il karma in agguato, zac, uno per uno”. “Raga non prendiamoci in giro, il macellaio ha bestemmiato forte e chiaro altroché dinci dai ha detto proprio quelle due parole“.

Inutile però fare troppe previsioni. In passato ci sono stati casi in cui sui social tutti erano certi che un concorrente avesse bestemmiato e invece riascoltando bene gli audio gli autori sono arrivati ad altre conclusioni, così come in altre situazioni espressioni che non sembravano proprio bestemmie hanno portato comunque a delle eliminazioni.