Stefano Bettarini ha bestemmiato o non ha bestemmiato al Grande Fratello Vip? Il ‘Bestemmia Bettarini Gate’ è ufficialmente partito e nonostante l’audio sia chiaro e conciso l’ex calciatore, appena si è reso conto della blasfemia pronunciata, ha cercato di salvare il salvabile modificando quel ‘Madò’ appena detto nell’espressione toscanaccia ‘Marosca’.

A distanza di 24 ore da quel fattaccio, Stefano Bettarini ha risollevato l’argomento con Francesco Oppini, confessandogli di essere preoccupato per qualcosa successa “ieri pomeriggio”.

“Sto pensando ad una cosa da ieri pomeriggio“, ha esordito Bettarini. “Tua? Eri sulla poltrona?” ha chiesto Oppini per avere conferma. “Sì” – ha immediatamente replicato l’ex calciatore annuendo – “Ti sei reso conto?” ed anche a questa domanda, Francesco ha annuito.

Ospite a Mattino Cinque da Federica Panicucci, Nicoletta Larini ha difeso il suo fidanzato.

“No è impossibile, io conosco bene Stefano, non ha mai, ma dico mai, detto una bestemmia in vita sua, è un uomo molto credente che prima di andare a letto fa la preghiera. Ve lo posso assicurare. È un intercalare toscano, è una frase che si sente spesso in Toscana. Durante il Grande Fratello può uscire un intercalare come è successo a molte persone. Non voleva offendere nessuno. Vi posso garantire che non era una bestemmia”.