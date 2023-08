beseloa Mini Spia Nascosta Telecamera, Full HD 1080P Microcamera con Visione Notturna e Sensore di Movimento, Telecamera Videosorveglianza con Registrazione, Spycam ​Wifi per Esterno/Intern

– “Come sta trattando mio figlio la babysitter?”

Questa mini videocamera wireless può risolvere perfettamente tutte le tue preoccupazioni❗❗❗ Ogni volta che vai al lavoro, ti preoccupi dei problemi a casa:– “Come sta trattando mio figlio la babysitter?”– “Il mio cane mastica sul mio divano nuovo di zecca?”– “Qualcuno entra nella mia stanza a mia insaputa?”Questa mini videocamera wireless può risolvere perfettamente tutte le tue preoccupazioni❗❗❗

✔️Tutte le funzioni:



✔️Specifiche:



✔️Ha funzioni:



✔️Otterrai:



1x mini fotocamera

1x supporto magnetico

1x cavo di ricarica USB

1x cavo di ricarica mini USB

1x manuale utente



❷ 【Visione notturna, rilevamento del movimento e pulsante di allarme】 6 luci a infrarossi nascoste incorporate per una visualizzazione chiara in condizioni di scarsa illuminazione (No-Glow in uso), la distanza di lavoro della luce raggiunge i 5 m che la rende perfetta come videocamera di sicurezza domestica o una governante. La telecamera nascosta wireless invierà una notifica push con immagini al telefono una volta rilevato un movimento.❸ 【120 ° Super grandangolare】 Telecamera nascosta con vista grandangolare di 150 ° che può monitorare ovunque a distanza standard. La telecamera può fornire un ampio raggio di visione nella stanza. Ti consente di conoscere ogni movimento avvenuto nella tua casa in qualsiasi momento e ovunque. E puoi usare il telefono per monitorare da remoto casa, ufficio, bambino, anziani e animali domestici ovunque e in qualsiasi momento.❹ 【Telecamera WIFI wireless】 Questa telecamera IP nascosta wireless può funzionare su WiFi (solo WiFi a 2,4 GHz) o senza WiFi. Quando funziona su No WiFi, inserisci una scheda Micro SD (non inclusa) e accendila, la telecamera spia registrerà e salva i file video sulla scheda SD (non inclusa).❺ 【Garanzia post-vendita】 Il nostro obiettivo è fornire la migliore qualità e il miglior servizio per ogni cliente. Crediamo nella qualità e ti offriamo una garanzia di 24 mesi. Non esitate a contattarci in caso di problemi. Supporta la sostituzione e il rimborso con un servizio clienti cordiale 24 ore su 24.

€160,00