Bertolucci elogia Sinner e Alcaraz: tennis senza interruzioni

Paolo Bertolucci ha commentato la finale del Roland Garros 2025, dove Jannik Sinner ha affrontato Carlos Alcaraz in una partita epica, durata oltre cinque ore e mezza, vinta dallo spagnolo al super tie break del quinto set. L’ex tennista ha elogiato il livello di gioco dei due giocatori, sottolineando un aspetto frequentemente trascurato: la loro capacità di giocare senza interruzioni significative.

Bertolucci ha evidenziato che Sinner e Alcaraz hanno giocato per oltre cinque ore senza richiedere pause per andare in bagno o assistenza medica, eccezion fatta per un leggero inconveniente con la terra negli occhi di Alcaraz. Ha condiviso il suo pensiero tramite il social media X, commentando che ciò dimostra che è possibile competere senza ricorrere a ‘azioni di disturbo’.

Il suo discorso ha sottinteso una critica a certain comportamenti di altri tennisti, in particolare di Novak Djokovic, che in passato ha sfruttato le pause per rompere il ritmo dell’avversario. Bertolucci, nel novembre 2023, si era detto scandalizzato per una semifinale di Parigi-Bercy in cui Djokovic aveva interrotto il gioco per 13 minuti, citando come questo comportamento mettesse in ridicolo lo sport. Oggi, però, il suo apprezzamento per la correttezza di Sinner e Alcaraz si contrappone a quella critica.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com