“Fin dal primo giorno era stato detto che l’ospedale della Fiera di Milano sarebbe stato messo a disposizione di tutto il Paese e mi pare che il ministro Speranza fosse assolutamente d’accordo, tanto che aveva sottolineato che bisognava fare qualcosa di analogo anche nel Centro e nel Sud Italia. Ben venga quindi se questa operazione si mette in moto”. Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per realizzare l’ospedale Covid in Fiera a Milano, contattato dall’Adnkronos. Fontana ieri ha aperto alla possibilità che l’ospedale accolga malati di Covid da tutta Italia, in particolare dall’ospedale Cotugno di Napoli.

Fonte