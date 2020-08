“Un’esperienza molto scioccante, drammatica. Sono un soggetto a rischio vista l’età che ho”. Guido Bertolaso, ospite di In Onda su La7, si esprime così rispondendo ad una domanda sul periodo vissuto in primavera, quando ha contratto il coronavirus mentre collaborava con la Regione Lombardia per la gestione dell’emergenza. “Ho preso il virus visitando un ospedale, volevo capire meglio come allestire un reparto di terapia intensiva”, dice Bertolaso. “Ero andato a salutare gli eroi, medici e infermieri in prima linea che non voleva salutare nessuno. L’ho contratto in quel momento, non ho infettato nessuno e l’ospedale alla Fiera è stato realizzato in tempi brevi”, aggiunge.

