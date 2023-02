Berti smonta Antonella Fiordelisi: “Arrogante, fai le sceneggiate, lacrime finte”

Se Sonia Bruganelli anche ieri sera ha preso le parti di Antonella Fiordelisi (ed ha attaccato Edoardo Donnamaria), Orietta Berti invece si è scagliata contro la dottoressa ed esperta latinista: “L’amore non è bello se non è litigarello? No vabbè ma questi qui esagerano. Questo rapporto si sgonfia come un palloncino. Ma tutto questo per uno che ha fatto una toccatina? Lei esagera, mica è successo chissà cosa dai“.

"Zitti voi che non guardate mai il Grande fratello,Antonella quello che ti ha dato edoardo è oro colato per te" E FACCIAMOGLIELO UN APPLAUSO AD ORIETTA CHE SI È GUADAGNATA IL CACHET STASERA

Berti vs Antonella Fiordelisi: “Sei un arrogante e fai le sceneggiate”.

Orietta ha notato la difficoltà di Antonella a far uscire le lacrime durante i suoi sfoghi/sceneggiate. L’opinionista del GF Vip è convinta che la palpata che Edoardo Donnamaria verrà usata da Antonella per cercare di vincere il reality.

“Io lo sai che non dormo mai la notte e guardo sempre la diretta del Grande Fratello Vip. Non solo la diretta. Mio figlio me lo registra così la notte io mi guardo tutto. Con la Murgia Edoardo si è sempre abbracciato davanti a lei e davanti a tutti. Zitti voi che urlate e non seguite bene il Grande Fratello. Tutta questa roba della gelosia è tutto oro colato che ti è arrivato addosso e tu fai la sceneggiata. Perché finalmente grazie a questo potrai vincere su Oriana e Nikita. Questo è oro che ti fa avere il tuo Edoardo. Sono contenta che si è svegliato. Il bello addormentato si è svegliato, si è svegliato un po’ tardi. Sono contentissima davvero per lui. Antonella lui ti ha dato dell’oro colato addosso e tu non fare più la sceneggiata perché io di sceneggiate ne ho viste tante nella mia vita in 57 anni che faccio parte di questo ambiente. Fai la donna normale e fai te stessa. E ti dico una cosa, se dovessi salvare uno lì dentro salverei te perché sei un’arrogante vera. Invece Nikita è troppo sdolcinata e troppo falsa per me. Adesso mi sono sfogata e stanotte non prenderò le goccine. Grazie Alfonso che mi hai fatto parlare. Se Antonella soffre davvero? Ma dai lasciamo perdere con quelle lacrime…”

Ho amato questo sfogo così random, Orietta merita un aumento.