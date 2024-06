Berti e Carrisi, “noi miracolati da Padre Pio”, lei a terra e lui senza voce

Una delle cose più belle e divertenti dei settimanali (soprattutto in estate) sono i vip miracolati, di solito a dispensare grazie e prodigi è Padre Pio, negli ultimi 20 anni è lui la super star del Paradiso. Tra i personaggi noti che sarebbero stati al centro di fenomeni inspiegabili ci sono anche Orietta Berti e Al Bano Carrisi. I due cantanti per questo motivo hanno conquistato la nuova copertina Di DIPiù Tv.



Sorry Orietta, ma la copertina più bella di DiPiù Tv è senza ombra di dubbio quella del 2020 con Insinna che fa conoscere Daddy Pio from Pietralcina accanto a Raimondo Todaro in costume scaricato dalla moglie per il ballerino Valentin (+ poster di Elodie in omaggio).

Al Bano a Di Più Tv ha raccontato: Mi sono ritrovato senza voce, non sapevo se sarei tornato a cantare come prima. Poi Padre Pio mi ha fatto un miracolo. Devo anche dire che i medici erano tutti increduli per quello che era successo”.

“Ho avuto un problema alle corde vocali, non usciva più la voce. – ha rivelato Carrisi a Verissimo – Ho passato uno dei momenti più brutti della mia esistenza, poi lentamente è arrivato il miracolo. Ricordo che ero a Pietrelcina in quel periodo, avevano costruito da poco una chiesa nuova in onore di Padre Pio. Ero in compagnia del mio arrangiatore, entro nella chiesetta e c’era un bellissimo eco. Comincio a cantare una melodia nata lì per caso e il responso era eccezionale. In pratica, non so se è stato Padre Pio o cos’altro, ma da lì ho ricominciato a cantare.

Ho sempre avuto fede e ho un particolare legame con San Giovanni Rotondo e con Padre Pio. Ricordo come se fosse ieri il giorno in cui San Pio mi fece la Prima Comunione. Mi ricordo tutto come se fosse accaduto tre minuti fa. Andai con mia zia in pullman. Avevo 11 anni, è stata un’emozione unica conoscerlo. Aveva lo sguardo buono e rassicurante. Penso spesso a quel giorno. Prego, ma cerco di dare meno fastidio possibile ai Santi. Ci penso, li penso e offro la mia cristianità come punto di incontro e sicurezza in ogni modo”.