C’è chi sosteneva tornassero entrambe, chi solo Orietta Berti perché “ha un contratto biennale con Mediaset” e chi solo Sonia Bruganelli perché “aveva detto che non sarebbe tornata neanche l’anno scorso”. La verità però è un’altra: alla fine non tornerà nessuna delle due.

La prima ad andarsene è stata Sonia Bruganelli che – come sottolineato dal suo ufficio stampa – non aveva dato la sua disponibilità a una terza edizione.

“Sonia Bruganelli non ci sarà così voi potete organizzarvi, avendo tutto il tempo possibile. Con la massima trasparenza e senza alcun minima polemica. Di certo siamo sicuri che non mancheranno da casa i suoi commenti social ma da telespettatrice in un programma dove non si è mai, mai, mai risparmiata. Per questo motivo molto apprezzata da Mediaset ancora oggi”.

Impegnata con le registrazioni di Ciao Darwin fino a metà luglio, Sonia Bruganelli in autunno ha altri progetti a cui pensare e il carrozzone “Grande Fratello Vip” sarebbe stato troppo d’intralcio.

Berti e Bruganelli confermano che non torneranno al GFVip

Diverso è il caso Orietta Berti. La cantante ha effettivamente un contratto biennale con Mediaset che prevede due programmi televisivi, ma, nonostante l’idea iniziale fosse quella di affidarle per due volte il ruolo da opinionista, alla fine, dopo la sua deludente performance, avrebbero pensato di spostarla altrove. Dove? Nella giuria di Io Canto, show di vent’anni fa rispolverato per l’occasione dopo il successo di The Voice Kids visto su Rai1.

Io Canto andrà in onda la domenica sera da ottobre a dicembre e secondo i piani alti quel ruolo sarebbe più affine a Orietta Berti che proprio oggi, fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni, ha mezzo confermato: “Ho fatto tante cose negli ultimi mesi, ora voglio concentrarmi sul brano. Per l’autunno stiamo valutando le proposte più adatte a me“.

Chi prenderà il loro posto? Il primo nome in lizza e voluto da Signorini è quello di Emanuele Filiberto di Savoia. Io tremo.