Berti-Bruganelli potrebbero tornare come opinioniste al GFVip? Le parole di Sonia

La combo Berti-Bruganelli potrebbe tornare anche nella prossima edizione del Grande Fratello Vip che debutterà a settembre? Se da una parte sappiamo che Orietta lo scorso settembre avrebbe firmato un contratto biennale proprio col GFVip, Sonia ha sempre lasciato intendere che non tornerà.

Subito dopo l’elezione della vincitrice Nikita, però, Sonia ha fatto marcia indietro ed è passata da un “no categorico” ad un “forse, chi lo sa”.

Berti-Bruganelli, forse di nuovo insieme anche al GFVip 8?

A Vanity Fair, qualche giorno prima della finale, ha confessato:

“Se torno? La tv ti leva tanto tempo. Ho un altro lavoro, che è tanto di testa e ho tanti settori da gestire. Lavoro con le stesse persone da tantissimi anni e un po’ mi è dispiaciuto non seguirle come un tempo, anche se il GF mi ha comunque dato tanto. Se ci sarebbe qualcosa in grado di farmi cambiare idea? Tanto denaro. Rimango produttrice, dopotutto”. […] Ma non credo che cambierò idea. Come ho già detto, credo che sia l’ora di Giulia Salemi e di tante ragazze che sono cresciute con il Gf”.

Al portale Leggo invece, subito dopo la vittoria di Nikita, ha dichiarato:

“Se tornerò la prossima edizione? Non dipende solo da me. Ma comunque mi sembra presto, dai. È come chiedere ad una donna che ha appena partorito quando ne farà un altro”.

Mentre a SuperGuidaTv ha aggiunto:

“Ritengo sia tutto ancora molto prematuro. Anche l’anno scorso i tempi sono stati diversi. Quando lo saprò lo comunicherò”.

Il rapporto con Orietta

Cosa deciderà di fare Sonia Bruganelli? Se con Adriana Volpe nel corso dei sei mesi del Grande Fratello Vip ha sempre litigato non riuscendo a instaurare alcun tipo di rapporto, con Orietta Berti sono diventate amiche.

“Quest’anno è stato completamente diverso, anche perché con Orietta Berti ho trovato sintonia: ciascuna aveva un ruolo ben definito e si è capito che, di base, mi interessa esprimere commenti che abbiano un senso piuttosto che attirare l’attenzione su di me. Mi dispiace che sia finita proprio adesso che Orietta stava dando il meglio“.