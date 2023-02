Bertha ha bisogno di aiuto foto

La gatta Bertha è così in sovrappeso da non riuscire più a passare dalla porta: l’aiuto che i volontari del rifugio le stanno dando è prezioso.

Alla Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), un ente benefico che opera nel Regno Unito e che si occupa di aiutare gli animali in difficoltà, lo scorso ottobre è arrivata una gatta dal manto grigio di due anni. Abbandonata al Calthorpe Park a Birmingham (una città situata nella contea metropolitana delle West Midlands, nell’Inghilterra centrale) in una borsa da viaggio come fosse stato un sacco della spazzatura, la micetta è stata salvata da alcuni passanti e portata in uno dei centri della RSPCA. Non appena l’hanno vista, i volontari del centro sono rimasti stupiti di fronte al suo peso. Come è stato riportato dall’associazione stessa, la gatta pesava 26 libbre (corrispondenti a circa 12 kg) e aveva urgentemente bisogno di aiuto.

La gattina Bertha abbandonata perché in sovrappeso: i volontari del rifugio le hanno imposto una dieta ferrea (FOTO)

I volontari del rifugio hanno dichiarato di non aver mai visto un gatto così grasso come la povera micetta appena arrivata, alla quale hanno dato il nome di “Big Bertha” in allusione alla grandezza di un leggendario cannone della Prima Guerra Mondiale. Emma Finnimore, responsabile della struttura, ha affermato: «Questo è il gatto più grande che ho visto nei miei ventidue anni di lavoro per la RSPCA». L’obesità di cui Big Bertha soffriva non era però il suo unico problema: l’accumulo patologico di grasso corporeo aveva reso impossibile alla gatta muoversi, camminare e pulirsi. Le condizioni in cui versavano il suo pelo e le sue unghie erano preoccupanti. Per questo i volontari si sono subito attivati per fare un bel bagno alla gattina, dopo aver rimosso il pelo in eccesso.

Ti potrebbe interessare anche >>> Gatto obeso pesa così tanto che non riesce più a muoversi: ha bisogno di aiuto – VIDEO

Sottoposta a una dieta ferrea e costretta a quotidiani esercizi fisici, Big Bertha ha iniziato una nuova fase della sua vita. Sotto la supervisione di Emma Finnimore e di una donna che ha accettato di prenderla in affido momentaneo, Emma Cureton, la gatta ha iniziato ad assumere solo un determinato tipo di cibo che le avrebbe consentito di ridurre il suo peso.

Dopo quattro mesi di sforzi e sacrifici, la gattina ha fatto notevoli passi avanti. I volontari hanno abbandonato l’offensivo nomignolo di “Big Bertha” ribattezzando la micetta solo con “Bertha”. Soprattutto grazie agli esercizi fisici e al movimento compiuto salendo e scendendo continuamente le scale dell’abitazione in cui è stata mandata in affido, la micetta ha perso 4 kg. Arrivata a un peso di 19 libbre (corrispondenti a 8,9 kg) Bertha ha riacquistato la sua autonomia. Il suo prossimo obiettivo è quello di arrivare a 16 libbre (7,4 kg). Non appena avrà raggiunto questo risultato e dopo un ulteriore controllo veterinario, Bertha verrà dichiarata “idonea all’adozione” e chi vorrà adottarla potrà fare domanda online sul sito del rifugio. Si può sperare che la micetta trovi presto una famiglia e possa finalmente trascorrere delle giornate serene e felici. (di Elisabetta Guglielmi)