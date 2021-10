Non solo Fedez ed Emma Marrone, ma anche tanti altri musicisti si sono dichiarati dispiaciuti per l’affossamento del DDL Zan. Bertè, Turci, Mengoni, Amoroso…

Da Loredana che ha parlato di “sconfitta per tutti”:

Vedere una scena del genere in Senato richiama alla memoria le immagini che osserviamo durante una corrida, con persone che esultano per l’uccisione di un povero Toro. #DDLZan pic.twitter.com/HgRNCZX5xL

Ad Alessandra Amoroso, che sui suoi social si è lasciata andare ad un lungo sfogo pubblico.

“Sono avvilita dalle immagini che arrivano dal Senato; immagini che ritengo idonee al tifo da stadio e che invece sono tristemente associate alla discussione su un tema fondamentale nel 2021 come quello dei diritti civili e del contrasto a discriminazione e violenza. È incredibile pensare che ancora a livello legislativo non avremo tutele contro discriminazioni per sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Sono certa però che sempre più persone siano coscienti dell’importanza di parlare di questi temi e di educare all’accettazione di tutte le identità. Io e la mia gente, come sempre abbiamo fatto, di fronte all’odio metteremo l’amore”.