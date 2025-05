Berruti Sconfitto: Il Compagno di Maria Elena Boschi

La finale di Pechino Express 2025 ha visto trionfare Jury Chechi e Antonio Rossi, la coppia dei Medagliati, che ha conquistato il primo posto nella dodicesima edizione del programma. Sul podio si sono piazzati anche i Complici, Gigi Campanile e Dolcenera, e gli Estetici, Nicolò Maltese e Giulio Berruti. Quest’ultimo, dopo la sconfitta, rientrerà a casa dalla compagna, la politica Maria Elena Boschi, con l’intenzione di formare una famiglia.

L’avventura di oltre 6.000 chilometri si è consumata tra Filippine, Thailandia e Nepal. Durante la finale, il conduttore Costantino della Gherardesca ha annunciato l’eliminazione degli Estetici prima di procedere alla sfida finale tra Complici e Medagliati. Nonostante la buona performance iniziale, Rossi e Chechi hanno avuto la meglio su Campanile e Dolcenera.

Giulio Berruti, noto per la sua carriera di attore e presente nelle cronache per la relazione con l’ex ministra Boschi, ha visto il suo team ritornare in gara grazie a un buon favore di pubblico, dimostrato dall’autoironia dei due concorrenti. Tuttavia, questo non è bastato per evitare la sconfitta. La coppia Berruti-Boschi ha dichiarato di voler allargare la famiglia, e da cinque anni stanno costruendo una relazione solida, con desiderio di avere un figlio e, successivamente, di sposarsi.

La finale ha messo in luce non solo la competizione tra le coppie, ma anche le storie personali, con un mix di emozioni e ambizioni per il futuro.

