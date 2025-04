Berrettini-Zverev, Matteo perde gli appunti in campo a Montecarlo: cos’è successo

Matteo Berrettini ha sconfitto Alexander Zverev a Montecarlo, raggiungendo gli ottavi di finale dopo una rimonta incredibile. Durante il terzo set, nella fase cruciale del match, un foglietto è caduto dalla tasca del tennista italiano, attirando l’attenzione dell’arbitro, che ha deciso di far ripetere il punto. Questo foglietto probabilmente conteneva appunti strategici per affrontare Zverev.

Al momento specifico, Berrettini era in vantaggio 4-3 e stava servendo per il 5-3. Dopo un punto molto intenso, che aveva perso, il foglio è scivolato via. L’arbitro, notando la situazione, ha ritenuto opportuno annullare il punto e farlo ripetere. Berrettini ha quindi servito di nuovo e ha ottenuto il punteggio di 5-3. Tuttavia, Zverev ha mostrato grande tenacia e ha pareggiato sul 5-5, riprendendo quota nel match. Nonostante questo, Berrettini ha mantenuto la calma e ha concluso il set con un punteggio di 7-5, assicurandosi così il passaggio al turno successivo.

Grazie a questa vittoria, Berrettini ha anche fornito un importante supporto al suo amico Jannik Sinner, che potrà tornare a competere come numero 1 agli Internazionali di Roma. La partita ha messo in evidenza non solo le abilità sul campo di Berrettini, ma anche come piccoli dettagli, come l’uso di appunti, possano influenzare l’esito di un incontro di tennis.