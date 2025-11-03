16.7 C
Roma
lunedì – 3 Novembre 2025
Sport

Berrettini trionfa a Metz, pronti per la Coppa Davis Italia

Da stranotizie
Berrettini trionfa a Metz, pronti per la Coppa Davis Italia

Matteo Berrettini inizia bene il suo percorso nel penultimo torneo della stagione. Scegliendo Metz come tappa di preparazione per la Coppa Davis, il tennista romano ha esordito nel torneo Atp 250 con una vittoria convincente contro il francese Quentin Halys, battendolo con un punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 3 minuti. Questo successo gli consente di avanzare agli ottavi di finale.

Anche Lorenzo Sonego passa il primo turno, dopo una rimonta contro il britannico Jan Choinski, numero 126 del ranking mondiale. Sonego si impone con un punteggio di 4-6 6-4 6-4, assicurandosi un posto negli ottavi. Qui affronterà Flavio Cobolli, che ha usufruito di un bye in quanto quarta testa di serie. Questo sarà il primo incontro diretto tra i due tennisti italiani sul circuito.

Dopo aver raggiunto i quarti di finale a Vienna, Berrettini ha deciso di ritirarsi dal Masters 1000 di Parigi, dove avrebbe dovuto partire dalle qualificazioni, per dedicarsi al Moselle Open di Metz. L’obiettivo rimane lo stesso: migliorare la condizione fisica in vista della Coppa Davis, che inizierà a Bologna contro l’Austria.

Nel match contro Halys, Berrettini ha mostrato una prestazione solida. Ha ottenuto un doppio break nel primo set, impedendo al francese di entrare nel gioco. Durante il secondo set, ha salvato solo due palle break e, dopo aver strappato il servizio all’azione successiva, ha chiuso il match senza difficoltà, pronto per affrontare il vincitore della sfida tra Corentin Moutet e Aleksandar Vukic.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Vaccinazione antinfluenzale in Sardegna: come e dove farla
Articolo successivo
Diabete mellito in Italia: novità e interventi urgenti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.