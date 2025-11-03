Berrettini trionfa a Metz, pronti per la Coppa Davis Italia

Matteo Berrettini inizia bene il suo percorso nel penultimo torneo della stagione. Scegliendo Metz come tappa di preparazione per la Coppa Davis, il tennista romano ha esordito nel torneo Atp 250 con una vittoria convincente contro il francese Quentin Halys, battendolo con un punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 3 minuti. Questo successo gli consente di avanzare agli ottavi di finale.

Anche Lorenzo Sonego passa il primo turno, dopo una rimonta contro il britannico Jan Choinski, numero 126 del ranking mondiale. Sonego si impone con un punteggio di 4-6 6-4 6-4, assicurandosi un posto negli ottavi. Qui affronterà Flavio Cobolli, che ha usufruito di un bye in quanto quarta testa di serie. Questo sarà il primo incontro diretto tra i due tennisti italiani sul circuito.

Dopo aver raggiunto i quarti di finale a Vienna, Berrettini ha deciso di ritirarsi dal Masters 1000 di Parigi, dove avrebbe dovuto partire dalle qualificazioni, per dedicarsi al Moselle Open di Metz. L’obiettivo rimane lo stesso: migliorare la condizione fisica in vista della Coppa Davis, che inizierà a Bologna contro l’Austria.

Nel match contro Halys, Berrettini ha mostrato una prestazione solida. Ha ottenuto un doppio break nel primo set, impedendo al francese di entrare nel gioco. Durante il secondo set, ha salvato solo due palle break e, dopo aver strappato il servizio all’azione successiva, ha chiuso il match senza difficoltà, pronto per affrontare il vincitore della sfida tra Corentin Moutet e Aleksandar Vukic.