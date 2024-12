Berrettini, sconfitta a Brisbane. Sonego ai quarti di Hong Kong

Matteo Berrettini è stato eliminato oggi, 30 dicembre 2024, al primo turno dell’Atp 250 di Brisbane, torneo che segna l’inizio della stagione del tennis in Australia. Il tennista romano ha subito la sconfitta contro l’australiano Jordan Thompson, numero 26 del ranking, con un punteggio di 6-3, 3-6, 4-6, dopo due ore e 14 minuti di gioco. Berrettini ha iniziato bene, conquistando il primo set senza difficoltà, ma ha poi mostrato un evidente calo fisico nei set successivi. Questa eliminazione rappresenta un passo indietro dopo le sue buone prestazioni in Coppa Davis e complica le sue possibilità di giocare con una testa di serie all’Australian Open, primo Slam dell’anno che inizierà il 13 gennaio. La sconfitta di oggi ha ridotto notevolmente le sue possibilità di ottenere un sorteggio favorevole nel tabellone, rendendo più difficile il suo cammino nel torneo.

Al contrario, giungono buone notizie per il tennis italiano da Lorenzo Sonego. Il torinese, attualmente numero 53 del mondo, ha ottenuto una vittoria contro l’americano Brandon Nakashima, il quale occupa la 38ª posizione nel ranking. Sonego ha avuto un ottimo inizio di stagione, imponendosi in due set con il punteggio di 7-6 (4), 6-3, in un’ora e 31 minuti di gioco. Con questa vittoria, avanza ai quarti di finale, dove affronterà il britannico Cameron Norrie. In contrasto, Luciano Darderi è stato eliminato ad Hong Kong, battuto in due set dal serbo Miomir Kecmanovic con un punteggio di 3-6, 3-6.

Queste ultime gare evidenziano il contrasto nelle prestazioni dei tennisti italiani, con Berrettini che deve trovare un modo per recuperare e recuperare terreno in vista dell’Australian Open, mentre Sonego dimostra prontezza e competitività all’inizio dell’anno. L’equilibrio tra successi e delusioni continua a caratterizzare il mondo del tennis italiano, mentre i giocatori si preparano per i prossimi tornei.