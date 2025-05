Berrettini rinuncia al Roland Garros: un incubo senza fine

Matteo Berrettini non parteciperà al Roland Garros per il quarto anno consecutivo. La sua assenza è dovuta a un infortunio subito durante gli Internazionali di Roma, che lo ha costretto a ritirarsi in lacrime nella partita contro Casper Ruud. L’ultimo incontro di Berrettini a Parigi risale al 2021, quando è stato eliminato nei quarti di finale da Novak Djokovic.

Nelle prossime settimane, il tennista romano si concentrerà sul trattamento del problema agli obliqui che lo affligge da tempo. “Spero di essermi fermato in tempo – ha dichiarato Berrettini a Roma – anche i dottori sono stanchi di vedermi. Il dolore è simile a quello che ho sofferto in passato”, ha aggiunto, esprimendo preoccupazione per la situazione.

Fonte: www.adnkronos.com