Berrettini ko agli Australian Open

L’ex numero 6 del mondo, Matteo Berrettini, non trova pace e il suo 2026 inizia con un forfait molto doloroso, che lo esclude dal primo Major stagionale. Nelle ultime 24 ore, erano diventate sempre più insistenti le voci relative ad un Matteo Berrettini non in perfette condizioni fisiche alla vigilia degli Australian Open 2026.

L’ex finalista di Wimbledon ha annunciato che non sarà al via del primo Slam stagionale ed è inutile nascondere l’enorme dispiacere. “Purtroppo mi devo ritirare dal torneo. Mi è sempre piaciuto moltissimo giocare qui e sentire l’incredibile supporto della gente. Voglio ringraziare il torneo per il loro fantastico lavoro e spero di rivedervi il più presto possibile” – ha scritto il romano sui social, lasciando trasparire tutta la sua delusione per l’ennesimo stop.

Berrettini aveva sfoderato un’ottima prestazione contro Learner Tien al ‘Kooyong Classic’, ma la successiva sconfitta contro il numero 97 del mondo Tristan Schoolkate aveva acceso i primi campanelli d’allarme. Inoltre, Matteo non aveva partecipato all’esibizione con Flavio Cobolli in programma il giorno precedente e non si era presentato davanti ai giornalisti per la tradizionale conferenza stampa pre-torneo.

Berrettini avrebbe dovuto fare il suo esordio agli Australian Open contro l’idolo di casa Alex de Minaur, in quello che sarebbe stato sicuramente un match tostissimo. Il suo posto in tabellone sarà preso dal lucky loser americano Mackenzie McDonald, che era stato sconfitto dal canadese Draxl nelle qualificazioni.