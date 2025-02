Berrettini-Griekspoor, delusione azzurra: Matteo eliminato a Rotterdam

Matteo Berrettini è stato eliminato dall’ATP 500 di Rotterdam, sconfitto al primo turno dal giocatore olandese Tallon Griekspoor, attualmente al 43° posto nel ranking mondiale. Il match, disputato il 5 febbraio, si è concluso con il punteggio di 6-3, 6-7, 7-6 a favore dell’olandese. Griekspoor avanza agli ottavi di finale, dove affronterà Stefanos Tsitsipas.

La partita ha riservato grande delusione per Berrettini, che ha iniziato in maniera negativa, perdendo il primo set. Tuttavia, nel secondo set ha mostrato determinazione e abilità, riuscendo a vincere il tie-break con un punteggio quasi impeccabile, concedendo solo due punti all’avversario. Nonostante il momento positivo, Griekspoor ha mantenuto alta la sua concentrazione e ha continuato a competere con tenacia.

Il terzo set è stato caratterizzato da un equilibrio costante, culminando in un altro tie-break decisivo. In questa fase, Berrettini non è riuscito a ripetere la performance del set precedente, perdendo il tie-break con un punteggio di soli quattro punti conquistati. L’incontro ha messo in evidenza sia le capacità competitive di Griekspoor che le difficoltà di Berrettini, il quale si trovava a dover affrontare un avversario difficile in un momento decisivo del match. La sconfitta segna un passo indietro per Berrettini, che sperava di ottenere buoni risultati in questo torneo.