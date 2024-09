Berrettini esordisce contro Van de Zandschulp

Il torneo Atp 500 di Tokyo, che si svolge su superfici in cemento e offre un montepremi di 1.818.380 dollari, vedrà la partecipazione di quattro tennisti italiani nel main draw. Matteo Berrettini, attualmente numero 45 del ranking mondiale, affronterà domani l’olandese Botic van de Zandschulp, numero 67 Atp, che ha guadagnato l’accesso al torneo vincendo le qualificazioni. Nel turno decisivo, van de Zandschulp ha battuto il tennista pesarese Luca Nardi, attualmente numero 88 del mondo.

Luciano Darderi, classificato al numero 41 del mondo, giocherà il suo primo incontro mercoledì contro l’argentino Mariano Navone, che si trova al numero 40 della classifica Atp. Darderi si prepara quindi a un confronto interessante, considerando che Navone è un avversario temibile.

Matteo Arnaldi, numero 33 del ranking Atp, avrà un compito difficile sin dall’inizio del torneo. Il suo avversario sarà Tommy Paul, tennista statunitense in grande forma, che occupa attualmente la tredicesima posizione nel ranking e risulta essere il quinto favorito del seeding. Questa sfida si preannuncia impegnativa per Arnaldi, che dovrà mettere in campo tutte le sue abilità per sperare in un buon risultato.

Infine, Mattia Bellucci, numero 103 al mondo, è stato promosso dalle qualificazioni e debutterà nel main draw contro il britannico Jack Draper, attualmente numero 20 nel ranking Atp. Questo incontro rappresenta un’importante opportunità per Bellucci di dimostrare il suo valore e farsi notare a livello internazionale.

In sintesi, il torneo di Tokyo avrà un’ottima rappresentanza italiana con un mix di esperienze e talenti emergenti. Ogni tennista affronterà sfide significative contro avversari di alto livello, e le gare sono attese con grande interesse dai fan del tennis. Con l’avvicinarsi delle partite, cresce l’emozione per i risultati che queste giovani promesse italiane potranno ottenere nel circuito Atp.