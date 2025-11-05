13.6 C
Roma
giovedì – 6 Novembre 2025
Sport

Berrettini avanza a Metz e punta ai quarti di finale

Da stranotizie
Berrettini avanza a Metz e punta ai quarti di finale

Matteo Berrettini ha continuato la sua corsa nel torneo ATP 250 di Metz, il Moselle Open. Dopo aver superato il francese Quentin Halys nel primo turno, ha sconfitto l’australiano Aleksandar Vukic, numero 87 del ranking mondiale, nei quarti di finale con un punteggio di 7-6, 6-3. Grazie a questa vittoria, il romano, attualmente 63° nel ranking ATP, affronterà nei quarti lo statunitense Learner Tien.

Nel match, Berrettini ha mostrato un servizio straordinario, collezionando 15 ace e vincendo 37 punti su 42 con la prima di servizio. Con la seconda di servizio, ha conquistato 10 punti su 17. Questo risultato gli permetterà di risalire di 7 posizioni in classifica, arrivando al numero 56 del mondo. Solo conquistando il torneo di Metz potrebbe avere la possibilità di entrare tra i primi 50 giocatori a livello mondiale.

Il primo set è iniziato in equilibrio, andando al tie-break dove Berrettini ha prevalso per 7-5, chiudendo con un colpo fortunato che ha colpito il nastro. Nel secondo set, ha preso il comando con un break, approfittando di alcuni errori di Vukic. La partita si è conclusa dopo un’ora e 21 minuti con Berrettini che ha mantenuto il servizio, eliminando Vukic e avanzando verso i quarti di finale.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Sciopero dei farmacisti in Italia per il rinnovo contrattuale
Articolo successivo
Il Patto per restare: nuove opportunità per la Sicilia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.