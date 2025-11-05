Berrettini avanza a Metz e punta ai quarti di finale

Matteo Berrettini ha continuato la sua corsa nel torneo ATP 250 di Metz, il Moselle Open. Dopo aver superato il francese Quentin Halys nel primo turno, ha sconfitto l’australiano Aleksandar Vukic, numero 87 del ranking mondiale, nei quarti di finale con un punteggio di 7-6, 6-3. Grazie a questa vittoria, il romano, attualmente 63° nel ranking ATP, affronterà nei quarti lo statunitense Learner Tien.

Nel match, Berrettini ha mostrato un servizio straordinario, collezionando 15 ace e vincendo 37 punti su 42 con la prima di servizio. Con la seconda di servizio, ha conquistato 10 punti su 17. Questo risultato gli permetterà di risalire di 7 posizioni in classifica, arrivando al numero 56 del mondo. Solo conquistando il torneo di Metz potrebbe avere la possibilità di entrare tra i primi 50 giocatori a livello mondiale.

Il primo set è iniziato in equilibrio, andando al tie-break dove Berrettini ha prevalso per 7-5, chiudendo con un colpo fortunato che ha colpito il nastro. Nel secondo set, ha preso il comando con un break, approfittando di alcuni errori di Vukic. La partita si è conclusa dopo un’ora e 21 minuti con Berrettini che ha mantenuto il servizio, eliminando Vukic e avanzando verso i quarti di finale.