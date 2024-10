Berrettini al secondo turno a Shanghai, una vittoria da ‘record’

Matteo Berrettini inizia con successo il suo percorso nel Masters 1000 di Shanghai, superando l’australiano Chris O’Connell in due set con il punteggio di 7-6 (10-8), 7-6 (8-6) dopo poco più di due ore di partita. Questo risultato lo porta al prossimo turno, dove affronterà Holger Rune, in quella che si preannuncia come una rivincita della sfida di Cincinnati, in cui il danese aveva avuto la meglio in tre set.

Il 28enne romano, reduce da un ritiro forzato durante il torneo di Tokyo a causa di problemi addominali, dimostra di aver ritrovato la forma. Con questa vittoria, Berrettini ottiene il suo primo successo dell’anno in un torneo Masters 1000, un risultato significativo per lui. Nel primo set, in particolare, l’azzurro mostra grande determinazione, recuperando un difficile svantaggio di 1-5 nel tie-break, una dimostrazione della sua resilienza e abilità nei momenti critici.

Berrettini sottolinea così il suo straordinario rendimento nei tie-break di questa stagione, avendo vinto 14 dei 15 ultimi disputati. La sua prestazione a Shanghai non solo evidenzia la sua capacità di affrontare le avversità, ma segnala anche un potenziale ritorno ai livelli più alti del tennis, considerato il suo cammino travagliato degli ultimi mesi.

Il match con O’Connell evidenzia la potenza del servizio di Berrettini e la sua abilità nel gestire la pressione, elementi fondamentali nel tennis moderno. L’azzurro ha dimostrato una grande intelligenza tattica e un’ottima condizione fisica, che gli hanno permesso di mantenere il controllo nei momenti critici del match. Le aspettative sono ora alte per l’incontro contro Rune, che rappresenta una sfida importante per Berrettini, sia per la rivalità che per il ranking.

Nel complesso, il successo di Berrettini a Shanghai non solo segna un importante passo nella sua carriera quest’anno, ma offre anche spunti di ottimismo ai suoi fan, che sperano in una sua continua ascesa verso i tornei di vertice. La vittoria odierna potrebbe essere un trampolino di lancio per un finale di stagione promettente.