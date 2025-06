Berrettini a Wimbledon: incertezza e ansia tra i tifosi

La situazione di Matteo Berrettini suscita preoccupazione a pochi giorni dall’inizio di Wimbledon. Dopo aver abbandonato il campo durante il terzo turno degli Internazionali d’Italia a causa di un infortunio, il tennista azzurro non ha fornito alcuna informazione sulla sua condizione attuale.

Non ci sono dichiarazioni né aggiornamenti sui suoi social, il che alimenta il mistero sulla sua possibile partecipazione al torneo. Questa competizione è significativa per Berrettini, avendo raggiunto la finale nel 2021, dove è stato sconfitto da Novak Djokovic. Da allora, il tennista ha affrontato diversi infortuni, compreso l’ultimo agli addominali che lo ha costretto a uno stop prolungato.

Attualmente, Berrettini è inserito nel tabellone con la testa di serie numero 32, un vantaggio dovuto ai forfait di altri atleti. Se decidesse di competere, potrebbe evitare gli avversari più forti nei primi turni. Tuttavia, la sua assenza dai campi di allenamento e il silenzio che lo circonda suggeriscono che la situazione possa essere più seria del previsto.

Il tempo è ormai limitato e il tabellone del torneo sarà pubblicato a breve. La comunità tennis è in attesa di notizie, mentre i tifosi sperano in un suo ritorno. La partecipazione di Berrettini a Wimbledon potrebbe rappresentare una nuova opportunità, ma resta da vedere se sarà in grado di riprendersi in tempo.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.sportitalia.it