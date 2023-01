Bernini ai direttori delle Università: "Eliminare i vincoli che non permettono di investire"

Si è tenuta oggi, nella cornice di Palazzo Besso a Roma, l’Assemblea Generale del CoDAU, l’organizzazione che raggruppa i Direttori Generali di tutte le Università italiane, pubbliche, private e telematiche. Prima di discutere internamente i documenti programmatici ed approvare il bilancio 2023, gli associati hanno potuto avere dal Ministro dell’Università e della Ricerca Bernini una breve panoramica sulla visione e sull’azione di Governo relativamente al sistema universitario, all’attuazione degli investimenti e l’utilizzo dei fondi PNRR, i principali provvedimenti assunti e le prossime iniziative per rilanciare il mondo della ricerca e gli atenei italiani. Diversi i temi di interesse per il CoDAU, tra cui: il piano straordinario del personale tecnico ed amministrativo degli atenei ed i salari accessori per i nuovi assunti; l’esenzione per gli atenei dei limiti di spesa per i consumi intermedi; il potenziamento del budget disponibile per l’edilizia e le residenze universitarie.

“In queste settimane siamo riusciti a identificare dei problemi” spiega il Ministro. “Ma anche delle soluzioni o delle idee di possibili soluzioni. L’obiettivo è mettere a sistema eventuali questioni aperte. Le università non sono format, ciascuna ha una sua connotazione, una sua caratterizzazione. Il Governo indica una linea di carattere generale, ma poi agire in base alle priorità è un compito che spetta alle università. La vera sfida per entrambi, per Governo e per università, sarà la semplificazione anche per rendere strutturali le opportunità offerte dal PNRR e consolidare il benessere del Paese. È vero che dobbiamo spendere e spendere bene, però dobbiamo anche eliminare i vincoli che non ci consentono di investire nella direzione giusta. È per me una soddisfazione la collaborazione con il Codau e la Crui. E sono certa che insieme riusciremo a percorrere la strada giusta. Quando si ferma l’università, si ferma il futuro. Motivo in più per metterci al lavoro in maniera propositiva, affrontando sfide importanti con unità d’intenti”.