MILANO – “Sì, andavo con la pistola in ospedale”. L’ammissione di Luca Bernardo arriva a metà mattinata ed è la ciliegina su una storia imbarazzante che pare destinata ad accompagnare la campagna elettorale delle elezioni amministrative di ottobre a Milano. Il primario di Pediatria del Fatebenefratelli, scelto dal centrodestra come candidato sindaco nella sfida con Giuseppe Sala, è finito nella bufera dopo uno scoop di Repubblica: in un’intervista, il consigliere regionale di “+ Europa – Radicali”, Michele Usuelli, medico neonatologo ed ex collega di Bernardo all’ospedale San Paolo, ha rivelato l’abitudine del pediatra prestato alla politica di girare armato e di portare la sua pistola anche in ospedale: anche durante il lavoro.