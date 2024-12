Bernardo e Maxime litigano per Amanda: entrambi sono interessati a lei

Amanda Lecciso è entrata al Grande Fratello in modo discreto e ha rischiato l’eliminazione nei primi mesi, ma è riuscita a rimanere nella casa per oltre tre mesi. Attualmente si trova al centro di un triangolo amoroso con Bernardo Cherubini e Maxime Mbanda, entrambi interessati a lei. Le tensioni tra i due uomini sono culminate in una lite. Bernardo ha rivelato di aver confessato a Maxime di apprezzare Amanda, sebbene inizialmente l’abbia detto in tono scherzoso. Quando Maxime è entrato nella Casa, ha preso Amanda in braccio e l’ha buttata in piscina, affermando che fosse la più bella e avesse una marcia in più. Bernardo, d’altro canto, ha sostenuto di sentirsi in competizione e ha ammesso che Maxime “sta esagerando”.

In un momento di sfogo con gli amici, Bernardo ha dichiarato di averci provato con Amanda dopo che Maxime ha manifestato il suo interesse, esprimendo anche un certo risentimento per la situazione: “Sei Denzel Washington pieno di muscoli, io ho 60 anni, è ovvio che ho rosicato”. Maxime, prima di Natale, ha esposto i suoi sentimenti per Amanda affermando che gli piace “all’ennesima potenza”.

La rivalità tra Bernardo e Maxime è palpabile, ma entrambi sembrano incerti su quali siano realmente le intenzioni di Amanda. Bernardo ha anche sottolineato come i due siano rivali in una situazione amorosa in cui potrebbero trovarsi a competere per una donna che potrebbe non essere interessata a nessuno di loro. Le dinamiche all’interno della Casa continuano a svilupparsi, mentre Amanda si trova al centro di questo tumulto, ignara della portata della competizione tra i due uomini.

L’interesse manifestato da entrambi ha portato a situazioni tese e a momenti di confronto. I due uomini cercano di conquistarla, ma il futuro di queste interazioni rimane incerto e potrebbe influenzare le loro relazioni all’interno del reality show. La situazione amorosa di Amanda, coinvolgendo due pretendenti tanto diversi, ha creato un’atmosfera di tensione e competizione visibile, attirando l’attenzione del pubblico.