Bernardo Cherubini, quando suo fratello Jovanotti gli ha salvato la vita: “Volevo farla finita”

Bernardo Cherubini, noto per la sua partecipazione al Grande Fratello, ha condiviso alcune riflessioni in un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. Durante la conversazione, oltre a discutere del suo rapporto con Tiziana, la donna che desidera sposare, ha menzionato anche la difficoltà di comunicare con suo fratello, il famoso cantante Jovanotti. Bernardo ha rivelato di non essere riuscito a parlare con lui da quando è uscito dal reality, indicando che non sa se Jovanotti abbia seguito la sua avventura televisiva. Ha affermato di avergli inviato messaggi, ma sospetta che non siano stati letti a causa degli impegni promozionali per il suo nuovo album. Nonostante ciò, Bernardo si sente soddisfatto del suo comportamento all’interno della Casa.

La dinamica tra i due fratelli solleva interrogativi, soprattutto considerando che Bernardo ha trascorso due mesi nel programma e che sarebbe improbabile che Jovanotti non trovi un momento per rispondergli. Durante l’intervista, Bernardo ha anche toccato un momento difficile della sua vita, quando ha vissuto la perdita del fratello Umberto nel 2007 a causa di un incidente aereo. Ha condiviso che in quel periodo cupo ha pensato di farla finita, ma Jovanotti, con parole dure, lo ha spinto a riflettere sulla sua vita e sulla presenza del fratello maggiore. La morte di Umberto ha lasciato un vuoto in Bernardo, ma gli insegnamenti e il supporto di Jovanotti sono stati fondamentali nel superare quel doloroso periodo.