Bernardo, Amanda, Ilaria, Eva, Chiara, Helena: chi esce dal GF? Risultati dei sondaggi

Lunedì scorso al Grande Fratello si sono svolte nomination molto animate, che hanno portato al televoto sei concorrenti: Bernardo Cherubini, Amanda Lecciso, Helena Prestes, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi e Ilaria Galassi. Come spiegato da Alfonso Signorini, questo televoto è eliminatorio e uno dei gieffini dovrà lasciare definitivamente la casa. I sondaggi online indicano chi rischia di essere eliminato: Bernardo risulta il meno votato, mentre Helena è la preferita dal pubblico. Anche Eva Grimaldi è in una posizione precaria, rischiando l’eliminazione insieme a Bernardo.

Nelle nomination, Pamela ha iniziato nominando Amanda, mentre quest’ultima ha scelto Shaila per il suo atteggiamento. Zeudi ha optato per Eva, che non ha legato con lei. Shaila ha nominato Stefania, considerata ipocrita, e Eva ha votato Chiara, accusa di ingannare i ragazzi. Jessica ha nominato Amanda, promettendo di continuare finché non potrà scegliere Luca. Chiara e Ilaria hanno scelto Stefania, con Ilaria infastidita per essere vista come “suddita” di Shaila. Stefania ha ricambiato nominando Shaila. Helena ha nominato Ilaria, mentre Mariavittoria ha concluso il giro con Amanda.

Tra i ragazzi, Garcia ha votato Lorenzo, seguito da Giglio e Tommaso, che hanno criticato Luca. Maxime ha scelto Iago Garcia, condividendo la scelta con Alfonso. Luca ha invece votato Lorenzo, che ha ricambiato, mentre Emanuele e Javier hanno fatto lo stesso per diverse ragioni. Bernardo ha concluso il giro, pur essendo affezionato a Lorenzo, giudicandolo spesso esagerato.