“Bernardeschi geloso di Sarah Nile”, è questa la notizia data in esclusiva da Il Giornale che ha giustificato così il mancato invito della gieffina al matrimonio della sua storica amica, Veronica Ciardi.

“Uscite dalla casa del Grande Fratello le due avevano detto di non essere lesbiche, ma di voler approfondire la loro intesa andando a vivere insieme”. Si legge su Il Giornale. – “Per alcuni mesi il loro feeling tenne banco in televisione e sui social, ma dopo l’incontro tra Veronica e Federico qualcosa si sarebbe incrinato. “Lui è geloso di Sarah Nile“, si vociferava sul web e tra le due gieffine ci sarebbero state molte incomprensioni. La Nile alle sue nozze ha voluto la Ciardi al suo fianco. Ma l’invito, a quanto pare, non è stato ricambiato”.

Sempre Il Giornale ha fatto anche un mezzo outing alle due ragazze, descrivendo la Nile come “la ex” della Ciardi. “Bernardeschi sposa Veronica, ma spunta la ex di lei: “Non ti ho mai capita“.

Sarah Nile, oggi, è così intervenuta su Instagram:

“Perché non sono stata invitata? Perché non tutti purtroppo hanno l’intelligenza e l’apertura di mentale che ha la mia famiglia ed io”.

Una risposta un po’ fraintendibile e che lascia vari campi d’interpretazione.

“In questi 11 anni” – ha scritto ieri Sarah Nile – “Ci sono stati tanti alti e bassi tenuti insieme da un filo che fino ad oggi almeno da parte mia non si era mai spezzato. Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma abbiamo due modi di vivere, di pensare e di fare completamente opposti. Ho sempre protetto, ho sempre tentato di capire, ho sempre sorvolato, ho sempre rispettato. Oggi ci sono io, la mia famiglia e il mio benessere che sono le cose più importanti. Vorrei solo cose belle ed evitare dispiaceri inutili. Per tutto questo e per tanto altro metto un punto e mi fermo qui”.