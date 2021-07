Al matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi hanno fatto rumore sia le assenze che le presenze. Sarah Nile ha pubblicato un lungo sfogo dopo aver scoperto di non essere stata invitata e molti fan del calciatore e dell’ex gieffina hanno invece notato la presenza di un altro protagonista del GF 10, Maicol Berti. Non soltanto Grande Fratello, perché alla festa c’era anche un po’ di Amici di Maria De Filippi. I follower dei due sposini hanno riconosciuto il cantante del matrimonio, che è un volto noto della settima edizione di Amici, Giuseppe Salsetta.

Chi ha seguito il talent mariano nel 2007 non potrà non ricordarsi di lui, così come delle iconiche Maria Luigia, Simonetta, Cassandra, Susy, Roberta e Martha. Che edizione meravigliosa.

Matrimonio Bernardeschi Ciardi: i video con Salsetta.

non mi dire che è Giuseppe Salsetta di Amici, non me la sento, è troppo anche per un sogno — elis (@laelis_b) July 14, 2021

Al matrimonio di Bernardeschi ci ha cantato Giuseppe Salsetta a quello di Verratti Carla Bruni non penso di dover sprecare caratteri per dirvi a quale avrei preferito partecipare — Gaia (@Gaia_Mai_) July 15, 2021

Giuseppe Salsetta sulla sua esperienza ad Amici.