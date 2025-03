Bernabè non lascia Formello

Juan Bernabè, ex falconiere della Lazio, è ancora presente presso il centro sportivo di Formello, ma l’aquila Olimpia non è più con lui. Claudio Lotito, presidente del club biancoceleste, ha fatto il punto sulla situazione riferita a Bernabè, il quale era stato allontanato dopo la diffusione di video e foto inopportune legate a un intervento per l’impianto di una protesi al pene. Lotito ha dichiarato: “È ancora a Formello. L’aquila non c’è, non so dove l’hanno portata. Sta occupando abusivamente una stanza che non è neanche un’abitazione. A causa di ciò, abbiamo intrapreso una serie di iniziative giudiziarie”.

Il presidente ha espresso il suo disappunto per il comportamento di Bernabè, affermando: “Quello che ha fatto non trova giustificazioni”. Ha sottolineato la sua visione di un calcio che sia “didascalico e moralizzatore”, evidenziando che il problema non deriva dall’operazione stessa, ma dalle dichiarazioni e dalle immagini diffuse successivamente. Lotito ha descritto quei comportamenti come “atti osceni in luogo pubblico”, aggiungendo che non sarebbe stato più credibile mandarlo in una scuola, come era stato fatto in precedenza. La situazione ha sollevato questioni etiche, e la Lazio sembra determinata ad affrontare le conseguenze legali della condotta di Bernabè, mentre Lotito evidenzia l’importanza di mantenere elevati standard morali e comportamentali all’interno del club.