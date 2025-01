Bernabè, il video choc dopo la protesi peniena: la Lazio lo caccia

L’intervento di protesi al pene ha reso Juan Bernabé, falconiere della Lazio, un personaggio di grande attenzione mediatica. La S.S. Lazio ha preso provvedimenti immediati, decidendo di interrompere ogni rapporto con Bernabé a causa della gravità del suo comportamento. La società ha espresso comprensione per il dolore che la perdita dell’atleta potrebbe causare ai tifosi, sottolineando però che non poteva essere associata a qualcuno che ha messo in discussione l’immagine del club e il suo simbolo storico.

Bernabé, intervistato su Radio24, ha dichiarato di non pentirsi del video da lui pubblicato, in cui mostra il suo pene. Ha spiegato che ha deciso di sottoporsi all’intervento per migliorare le sue prestazioni sessuali, affermando di essere molto attivo e di avere una forte necessità di eiaculazione. Secondo Bernabé, l’intervento è stato “meraviglioso” e il dispositivo gli consente di controllare sia l’erezione che la tempistica dell’atto sessuale. Ha anche descritto la sua nudità come una questione normale, derivante dalla sua educazione in una famiglia naturista, e ha trovato ingiustificata la connessione tra la sua foto e la pornografia.

In merito alle polemiche scaturite, ha affermato che il video era privato e che, sebbene le persone lo condividano, la sua coscienza rimane pura. Ha ribadito di non essere mai pentito della sua scelta di condividere il suo intervento, visto che lo ha fatto con intenti medici. Bernabé ha anche parlato della sua vita sessuale, definendola molto attiva e aperta, e ha evidenziato l’importanza per lui del sesso, che considera una necessità.

Consigliando ad altri di sottoporsi a interventi simili, ha spiegato come prima fosse costretto a utilizzare farmaci come il Cialis per migliorare la sua potenza sessuale. Sottolinea che, grazie al dispositivo, non ha bisogno di ricorrere a tali rimedi e può controllare la propria erezione. Conclusivamente, ha espresso il suo orgoglio di essere parte della Lazio e la sua ammirazione per Benito Mussolini, riaffermando la sua visione aperta nei confronti della sessualità.