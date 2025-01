Bernabè e il video choc, Lotito licenzia anche il chirurgo e l’aquila Olympia

Dopo il licenziamento del falconiere Juan Bernabé, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha affermato che “quell’aquila sicuramente non volerà più”. Le dichiarazioni sono state rilasciate a Montecitorio durante le votazioni per i giudici costituzionali. Lotito ha aggiunto che è necessario trovare soluzioni per sostituire l’aquila, precisando che l’idea di effettuare il volo dell’aquila prima delle partite era stata un’invenzione sua.

La situazione è emersa dopo che Bernabé ha pubblicato un video “esplicito” dopo un intervento di chirurgia per una protesi al pene. Questo comportamento ha spinto la S.S. Lazio S.p.a. a prendere immediati provvedimenti, comunicando di aver interrotto ogni rapporto con Bernabé con effetto immediato, vista la gravità delle sue azioni. In una nota, la società ha espresso incredulità nel vedere le immagini e nel leggere le dichiarazioni collegate a esse.

Inoltre, Lotito ha dichiarato che anche il chirurgo urologo-andrologo, Gabriele Antonini, che ha operato Bernabé, è stato licenziato con immediatezza, con revoca del tesseramento. La decisione della Lazio è stata molto netta, sottolineando la serietà della situazione e la necessità di mantenere un certo decoro e professionalità all’interno dell’organizzazione. La società sportiva ha mostrato di avere zero tolleranza nei confronti di comportamenti che possano danneggiare l’immagine e i valori che essa rappresenta.

L’incidente ha sollevato diverse reazioni nell’ambiente calcistico e tra i tifosi, alcuni dei quali hanno espresso solidarietà a Bernabé, mentre altri hanno sostenuto le scelte della società. La vicenda mette in evidenza le responsabilità che accompagnano ruoli come quello di un falconiere, che non solo è un’attività lavorativa, ma è anche parte di una tradizione e di un rituale molto sentito dai supporter della squadra.

Concludendo, la Lazio si trova ora nella posizione di dover riassestare la situazione e trovare un sostituto per il falconiere, continuando a rispettare la tradizione del volo dell’aquila prima delle partite, ma con una rinnovata attenzione verso la professionalità e il comportamento dei membri del suo staff.