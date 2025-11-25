Berna Reale a Bari con Estetica della violenza

L’artista brasiliana Berna Reale è protagonista della mostra “Estetica della violenza”, curata da Pamela Diamante, nell’ambito del BIG Bari Gender Festival, un festival di cinema e arti performative su differenze di genere, identità e orientamenti sessuali. Il festival, giunto all’undicesima edizione, si svolge fino al 5 dicembre e presenta un fitto programma di spettacoli, concerti, incontri tra teatro, cinema, musica e danza, con tema centrale il “Chaos”, inteso come spazio di resistenza e riflessione sulla contemporaneità.

La mostra di Berna Reale, ospitata alla Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto”, presenta dieci video “storici” e un’anteprima mondiale. L’artista, criminologa forense e semiologa, ha sviluppato un linguaggio performativo rigoroso e visionario, mosso da una profonda indignazione verso la brutalità della violenza in tutte le sue forme. Le sue azioni, meticolosamente studiate, la vedono sempre protagonista e il suo corpo diventa corpo collettivo e politico, in una dimensione pubblica che si misura con le strade, i mercati, le carceri e i quartieri marginali.

Tra le opere esposte, ci sono “MAYDAY MAYDAY”, presentato in anteprima mondiale, in cui l’artista naviga travestita da clown su un barcone carico di bottiglie di plastica, denunciando l’asfissia del pianeta e la nostra inerzia collettiva. Altre opere, come “Cantando na chuva”, “Palomo” e “A massa é Bi”, affrontano temi come la cultura del lusso e del consumo, la violenza contro le donne e la comunità LGBTQ+. Le performance di Berna Reale non presentano scene cruente o sofferenza, ma evocano la violenza attraverso un linguaggio simbolico e una costruzione visiva sorprendente, creando un’ “estetica della resistenza” che amplifica la denuncia.