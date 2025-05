Berlusconi vende il Monza: fine di un’epoca dopo la retrocessione

Paolo Berlusconi ha annunciato la vendita del Monza dopo la retrocessione in Serie B, segnando così la conclusione di un’epoca. La decisione deriva da due principali fattori: l’assenza di Silvio Berlusconi, che era il fulcro del progetto, e motivazioni economiche legate alle perdite finanziarie del club.

Il Monza ha chiuso il bilancio in rosso per un totale di circa 193 milioni di euro. Nel 2023, la holding della famiglia Berlusconi ha versato 62 milioni di euro, portando la spesa totale per il club a oltre 267 milioni di euro. Nonostante il fatturato di 68,3 milioni di euro, i costi operativi si sono attestate intorno ai 134,3 milioni.

La retrocessione comporta anche un contributo economico di 25 milioni di euro, proveniente dal “paracadute di retrocessione” per le squadre della fascia C, cui il Monza appartiene. La società ora cerca un nuovo proprietario mentre si prevede un cambiamento nell’allenatore e nella gestione. Resta da comprendere chi sarà interessato all’acquisto del club brianzolo.

