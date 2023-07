Berlusconi, Parco Natura Viva: "Disposti a ospitare cammelli donati da Gheddafi"

“Siamo disposti ad ospitare i tre cammelli donati a Silvio Berlusconi da Gheddafi, a dare loro, per così dire, un vitalizio'”. Lo dice all’Adnkronos Cesare Avesani Zaborra, biologo e direttore scientifico del Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona), commentando la presenza, tra i beni compresi nel testamento del Cav, dei tre quadrupedi che l’ex leader libico donò a Berlusconi nel 2011 e che si troverebbero ancora nello zoo di Tripoli.

“Se l’erede destinatario dovesse decidere di portarli da Tripoli in Italia, noi siamo disposti ad ospitarli. Tra l’altro il nostro veterinario andò a curare le tigri di Gheddafi in Libia. Di certo -precisa- se questi tre animali fossero portati in Italia dovrebbero avere tutta la documentazione in regola”. Necessaria la “documentazione sanitaria, di provenienza e poi anche l’autorizzazione dell’erede destinatario dei cammelli”. Quest’ultimo “dovrebbe mettere a disposizione i fondi per l’eventuale trasporto. Qui – spiega ancora Avesani Zaborra – abbiamo un’area di circa 5 ettari di savana, gli animali si troverebbero a convivere con specie affini come i cammelli della Mongolia, in grande pericolo di estinzione visto che in natura ve ne sono solo 300 esemplari”.