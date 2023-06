Berlusconi morto per la leucemia mielomonocitica cronica, quali sono i campanelli d’allarme della malattia?

Silvio Berlusconi è deceduto a causa di un tumore al sangue raro che colpisce prevalentemente gli anziani. «Si chiama leucemia mielomonocitica cronica ed è una delle sindromi mielodisplastico-mieloproliferative», spiega Umberto Vitolo, responsabile studi clinici emalotologici presso l’Istituto di Candiolo – Fondazione del Piemonte per l’oncologia IRCCS. «Circa l’80% dei pazienti colpiti ha più di 70 anni al momento della diagnosi e la prognosi infausta in età avanzata è strettamente legata all’insorgenza di complicanze, come infezioni e sanguinamenti», aggiunge. La leucemia può essere difficile da individuare perché i sintomi «rivelatori» possono spesso indicare altre malattie non correlate. Ma alcuni, soprattutto se compaiono in concomitanza, potrebbero metterci in allerta.

La leucemia può causare vertigini e svenimento

Tra i campanelli d’allarme più diffusi ci sono la sensazione di costante stanchezza e stordimento. La malattia colpisce le cellule del sangue e può scatenare quindi anemia impedendo al corpo di produrre globuli rossi sani. Questo può far sentire il paziente stanco e indisposto, sintomi che possomo essere facilmente confusi con l’influenza. Allo stesso tempo, la leucemia potrebbe causare pallore e provocare vertigini o stordimento. Ma attenzione: proprio come con la maggior parte dei sintomi del cancro, tuttavia, numerose altre condizioni potrebbero essere responsabili degli stessi segnali di allarme.

Infezioni più frequenti e durature

«Non posso esprimermi su Berlusconi, di cui non conosco nei dettagli la storia clinica, ma nei soggetti anziani con leucemia mielomonocitica cronica possono essere più frequenti le infezioni», dice Vitolo. Si può andare da «semplice» tosse e raffreddore che durano a lungo fino a polmoniti più o meno gravi. La leucemia infatti può compromettere il modo in cui vengono prodotti i globuli rossi e può impedire all’organismo di produrre globuli bianchi, i «soldati» del nostro sistema immunitario che combattono infezioni e malattie. Pertanto, averne meno può esporci a più rischi. Livelli bassi di globuli bianchi possono anche portare a piaghe nella bocca e a mal di gola.

Nella leucemia sono possono comparire lividi e verificarsi episodi di sanguinamento

Molto spesso le persone con leucemia si ritrovano sul corpo lividi senza alcuna causa evidente e che possono apparire anche dopo tocchi lievi. Si può riscontrare anche un insolito sanguinamento, macchie di sangue o eruzioni cutanee sulla pelle che sono il risultato di un basso numero di piastrine, prodotte dal midollo osseo. Quest’ultime aiutano a formare coaguli di sangue per rallentare o arrestare il sanguinamento e per aiutare le ferite a guarire. Di conseguenza, un basso numero di piastrine può causare lividi insoliti. Allo stesso modo, un basso numero di piastrine può portare a sanguinamento insolito, ad esempio quando ci si lava i denti. Altri sanguinamenti insoliti o frequenti sono legati a epistassi o mestruazioni pesanti.

Febbre e linfonodi ingrossato

Tra i segnali d’allarme c’è anche la febbre: la carenza di globuli bianchi può portare a infezioni a catena e quindi anche a febbre. La leucemia può causare, inoltre, l’ingrossamento delle ghiandole del collo, nelle ascelle o nell’inguine, che possono risultare anche doloranti al tocco. I linfonodi svolgono un ruolo vitale nella capacità dell’organismo di combattere le infezioni. Di solito si gonfiano a causa di un’infezione virale o batterica. Sebbene i linfonodi ingrossati siano raramente causati dal cancro, se si nota uno strano gonfiore in assenza di infezione, sarebbe bene fare una visita dal proprio medico di famiglia.

Articolazioni doloranti

La leucemia può causare anche un dolore, sordo o lancinante, alle articolazioni e alle ossa. Il dolore può peggiorare in diversi momenti della giornata. Si può percepire nelle ossa lunghe delle braccia e delle gambe e nelle costole. È spesso causato dalla presenza di troppi globuli bianchi anomali che si accumulano nelle ossa, nelle articolazioni o nei linfonodi. Alcuni possono anche avere dolore sotto le costole sul lato sinistro, che può essere causato dal gonfiore del fegato o della milza.

La leucemia è causa anche di mal di testa

Anche se frequenti mal di testa e disturbi visivi possono essere associati a tumori cerebrali, questi due disturbi possono essere anche sintomi della leucemia. Questo perché la presenza di un numero elevato di globuli bianchi può ostruire i vasi sanguigni più piccoli nel cervello che, a loro volta, possono causare mal di testa. Troppi globuli bianchi possono anche causare provocare problemi agli occhi, ma questo è sintomo meno comune.