Berlusconi fa le corna, nuovo murale in via Volturno

Dopo la cancellazione della prima opera, lo street artist Alexandro Palombo torna a ritrarre il Cav nella via in cui è cresciuto

E’ riapparso questa mattina il murale che ritrae Silvio Berlusconi davanti a via Volturno 24, lo stabile nel quartiere Isola di Milano dove il fondatore di Forza Italia è cresciuto. Nella seconda versione dell’opera dello street artist aleXsandro Palombo, il Cav, in elegante completo blu con cravatta a pois, con una mano regge un pennello intriso di colla con cui ha affisso la targa toponomastica che riporta l’indicazione del luogo ‘Via Silvio Berlusconi 1936-2023′ e con l’altra mano fa il gesto delle corna, a terra vicino ai suoi piedi il secchiello con la colla e la scritta ‘self-made man’.

Il primo murale, ‘Silvio Berlusconi self made-man’, era apparso sempre in via Volturno la scorsa settimana, venendo vandalizzato nelle ore successive con scritte offensive e poi, in meno di 48 ore, cancellato. “Anche Silvio Berlusconi vittima della cancel culture? Lo hanno cancellato alla velocità della luce, ma con la stessa velocità che lo ha sempre contraddistinto è tornato più determinato di prima per consegnarci un nuovo messaggio”, dichiara in una nota l’artista aleXsandro Palombo.