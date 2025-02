Prima di Donald Trump, è emerso il pensiero di Silvio Berlusconi riguardo alla situazione in Ucraina. Un video del 12 febbraio 2023, girato a Milano, riporta le dichiarazioni di Berlusconi in merito all’incontro tra il primo ministro Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’ex presidente del Consiglio ha espresso il suo disappunto, affermando che, se fosse stato al posto di Meloni, non avrebbe incontrato Zelensky, evidenziando la devastazione del Paese e le perdite umane subite.

Berlusconi ha anche messo in discussione la narrazione occidentale del conflitto, sostenendo che il responsabile della guerra fosse proprio il leader ucraino. Secondo lui, Zelensky avrebbe dovuto cessare di attaccare le repubbliche autonome del Donbass, affermando che il suo comportamento era “molto, molto negativo”. Queste affermazioni riecheggiano le critiche attuali provenienti dalla Casa Bianca.

Inoltre, Berlusconi ha proposto un piano per la ricostruzione dell’Ucraina, invitando il presidente americano Joe Biden a presentare a Zelensky un piano Marshall da 9 mila miliardi di dollari, sottolineando la condizione che dovesse ordinare un cessate il fuoco. La sua proposta riguardava un avvertimento: senza un cessate il fuoco, gli Stati Uniti avrebbero smesso di fornire supporto economico e militare.

Queste dichiarazioni, all’epoca in contrasto con il consenso generale, oggi riemergono in un contesto in cui le critiche a Zelensky sembrano ripetersi, sollevando interrogativi sull’atteggiamento occidentale nei confronti della guerra in Ucraina.