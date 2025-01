Berlusconi e il Rifiuto di Intitolare lo Stadio a Monza: La Furiosa Reazione di Galliani

Rimarrà deluso chi sperava che lo stadio Brianteo di Monza venisse intitolato a Silvio Berlusconi. Dopo una lunga seduta in Consiglio comunale, il centrodestra ha ritirato la sua mozione, poiché si prevedeva che la maggioranza di centrosinistra l’avrebbe bocciata. Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza e amico di Berlusconi, ha espresso la sua delusione.

Attualmente, l’impianto è chiamato U-Power Stadium a causa di sponsorizzazioni. La proposta di dedicarlo a Silvio Berlusconi era stata avanzata dalla consigliera Martina Sassoli il 12 giugno 2023, giorno della morte dell’ex premier. Dopo un lungo dibattito, la proposta è arrivata in Consiglio comunale il 9 gennaio 2025. Tuttavia, la promotrice ha deciso di ritirare la mozione, affermando: “Ritiro la mozione prima che si sfregi ulteriormente la memoria di Berlusconi”.

Dopo il ritiro, il centrodestra ha abbandonato l’Aula in segno di protesta. Al momento, dunque, lo stadio di Monza non sarà intitolato a Berlusconi, mentre l’aeroporto di Malpensa porta il suo nome, nonostante le polemiche. Adriano Galliani ha definito la situazione “pazzesca”, preferendo non approfondire l’argomento in modo emotivo e lasciando che Fininvest valutasse come rispondere.

Molti commentatori hanno espresso la loro opinione sull’accaduto. Raffaele Della Valle, giurista e figura storica di Forza Italia, ha definito la situazione “pessima figura”, sostenendo che fosse importante distinguere tra l’uomo politico e l’imprenditore che ha contribuito al bene della città. Ha sottolineato come Berlusconi abbia scritto la storia del Monza, portandolo per la prima volta in Serie A, e che sarebbe stato giusto onorarlo per questo.

In sintesi, la proposta di intitolare lo stadio a Berlusconi è stata ritirata per evitare ulteriori polemiche, lasciando molti scontenti, tra cui Galliani e Della Valle, il quale ha criticato la politicizzazione del tema, evidenziando l’importanza storica del contributo di Berlusconi al calcio monzese.