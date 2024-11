Berlusconi e il ministero per gli anziani: la richiesta a Meloni prima di morire

Silvio Berlusconi aveva un progetto molto caro a cuore, quello di istituire un ministero della Terza età per tutelare i diritti degli anziani. Anche nei suoi ultimi mesi di vita, mentre affrontava problemi di salute, non smise di pensare a questa iniziativa. Berlusconi considerava “inaccettabile” che molti over 65 non potessero permettersi le cure necessarie. Pochi giorni prima della sua morte, avvenuta il 12 giugno 2023, condivise questa visione con Enrico Pianetta, responsabile dei ‘seniores azzurri’, durante un incontro ad Arcore.

Il 5 giugno 2023, Pianetta ricorda che Berlusconi espresse chiaramente le sue tre priorità: istituire il ministero della Terza età, ridurre le liste di attesa per le visite mediche degli anziani e promuovere la creazione di un Garante per i diritti delle persone anziane. Berlusconi sottolineò l’importanza di un’adeguata attenzione politica e culturale verso una comunità così vulnerabile. In questo contesto, Forza Italia presentò una proposta legislativa per istituire proprio il Garante dei diritti delle persone anziane, fortemente voluto dal leader.

Le parlamentari Cristina Rossello e Daniela Ternullo, prime firmatarie della proposta di legge alla Camera e al Senato, illustrarono il contenuto del provvedimento. Pianetta, commosso, ricordò che il disegno di legge presentato al Senato era stato anche firmato da Berlusconi, rappresentando così il suo ultimo atto parlamentare del 2023. Il movimento mira a porsi come pioniere in Italia e a sensibilizzare anche l’Europa riguardo alle esigenze delle persone anziane, che ormai costituiscono un quarto della popolazione italiana.

Il Garante, secondo le intenzioni di Berlusconi e dei suoi collaboratori, dovrà operare con autonomia e vigilare su tutti i diritti degli anziani, come sancito dalla Costituzione italiana e dall’articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Questo progetto riflette una crescente attenzione verso la fragilità del mondo della terza età, affinché vengano garantiti i diritti e il benessere di questa fascia della popolazione, spesso trascurata.