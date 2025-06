Berlusconi: Due Anni di Memoria Digitale e Iconografia

Sono trascorsi due anni dalla morte di Silvio Berlusconi, ma la sua presenza nell’ambiente digitale è più forte che mai. Nonostante non appaia più nei talk show o nelle prime pagine, il Cavaliere vive attraverso TikTok, X (ex Twitter), Instagram e i meme, trasformandosi in un’icona per le nuove generazioni.

Berlusconi è divenuto un simbolo di cultura pop, apprezzato anche da chi non lo ha votato, rappresentando un’epoca e una particolare “vibe”. I suoi momenti iconici, come la famosa esibizione delle corna al vertice Ue e frasi surreali, continuano a circolare come contenuti condivisibili. La sua figura è stata reinterpretata in chiave postmoderna, slegata dalle sue identità di imprenditore e politico.

La sua trasformazione in meme e contenuto virale ha creato una sorta di culto attorno a lui, simile a quello di personaggi come Totò o Mike Bongiorno. Berlusconi è riconosciuto come una figura leggendaria, il cui impatto supera quello di molte altre icone politiche, con una memorabilità paragonabile a quella di Churchill.

Il secondo anniversario della sua scomparsa non sarà celebrato solo con fiori o editoriali, ma continuerà attraverso video, remix e interazioni sui social media, contribuendo a garantirgli un’immortalità condivisa nella memoria collettiva online. Berlusconi voleva piacere a tutti e, anche post mortem, sembra esserci riuscito.

