Berlusconi boccia La Talpa e The Couple: ecco perché

Durante una recente conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha condiviso entusiasticamente i trionfali risultati della rete, che ha raggiunto un 37,3% di share. Tuttavia, Berlusconi ha anche espresso la necessità di un rinnovamento nel palinsesto di Canale 5, criticando duramente alcuni programmi come La Talpa e The Couple, definiti “tra i peggiori” mai realizzati, con responsabilità ricadenti sugli autori.

Il piano per il futuro di Canale 5 si concentrerà su tre fasce orarie: access prime time, prime time serale e preserale. Una novità è l’uscita di scena di Antonio Ricci, che apre la strada a nuove idee. Gerry Scotti darà il via alla nuova stagione con La Ruota della Fortuna, mentre il 21 luglio tornerà anche Sarabanda con Enrico Papi e Avanti un altro! con Paolo Bonolis. Max Giusti, in fase di sviluppo per un nuovo format, sarà protagonista anche in prima serata.

Le trasmissioni di Maria De Filippi rimarranno i capisaldi della rete, con programmi come C’è posta per te e Amici sempre in prima linea. Mediaset punterà anche su eventi speciali, tra cui show con Pio e Amedeo e Gigi D’Alessio, e concerti esclusivi.

In campo reality, Simona Ventura guiderà il Grande Fratello con concorrenti non famosi, mentre si preannunciano i ritorni di L’Isola dei Famosi e del GF Vip. Gianluigi Nuzzi assumerà la conduzione di Pomeriggio 5, apportando un cambiamento significativo al programma. Infine, Berlusconi ha fatto notare criticamente il programma della Rai Affari Tuoi, e ha risposto con disinteresse alle voci su Barbara D’Urso riguardo un suo eventuale approdo nella rete rivale.